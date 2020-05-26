Власти заявили о готовности Москвы к безопасному электронному голосованию

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Москва готова к безопасному мобильному голосованию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.

«Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов... Все будет безопасно», — сказал Лысенко.

Он напомнил, что в Москве уже проводилось электронное голосование при выборах в Мосгордуму.

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