Власти заявили о готовности Москвы к безопасному электронному голосованию

Москва готова к безопасному мобильному голосованию, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.

«Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов... Все будет безопасно», — сказал Лысенко.

Он напомнил, что в Москве уже проводилось электронное голосование при выборах в Мосгордуму.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в нескольких регионах РФ

— Эксперт отметил использование Россией зарубежного опыта дистанционного голосования

— Григорьев: дистанционное голосование сняло бы угрозу здоровью россиян