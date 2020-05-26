Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили

В администрации Владимирской области сообщили, что призывавшая девушек не учиться, а рожать чиновница стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения. Об этом пишет РИА «Новости».

Речь идет о заместителе директора департамента Юлии Арсениной.

Губернатор региона Владимир Сипягин уже подписал соответствующее распоряжение.

В прошлом году Арсенина заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, «тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит» и посоветовала не тратить время на получение высшего образования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чиновница посоветовала школьницам рожать вместо учебы

— Раскрыт доход призвавшей рожать вместо учебы чиновницы

— Омбудсмен объяснил совет чиновницы рожать вместо учебы