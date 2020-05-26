Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили
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В администрации Владимирской области сообщили, что призывавшая девушек не учиться, а рожать чиновница стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения. Об этом пишет РИА «Новости».
Речь идет о заместителе директора департамента Юлии Арсениной.
Губернатор региона Владимир Сипягин уже подписал соответствующее распоряжение.
В прошлом году Арсенина заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, «тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит» и посоветовала не тратить время на получение высшего образования.
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