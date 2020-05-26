В 11 районах Ленобласти могут открыться центры косметологии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что 11 районах региона могут снять ограничения на работу косметологических и иных центров красоты, обладающих медицинской лицензией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти готовы рассмотреть варианты возобновления работы косметологических центров в «зеленой» и «желтых» зонах. Дрозденко отметил, что уже дал такое поручение.

Губернатор уточнил, что послабление может коснуться косметологических салонов и иных салонов красоты с медицинской лицензией. При этом там будут осуществляться регулярные проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

По последним данным, в Ленобласти выявлено 2 553 случая коронавируса, выздоровели 1 115 человек, умерли 11.

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