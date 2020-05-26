За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек — 8 033 пациента, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего число людей, выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице, увеличилось до 61 619.

Ракова выразила надежду на то, что эта позитивная динамика продолжится.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ вспышка нового коронавируса была объявлена пандемией.

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