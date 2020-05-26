Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Пензе

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки-подростка, тело которой обнаружили в лесополосе в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что задержанный является жителем села Засечное Пензенского района, он 1978 года рождения.

В настоящее время с предполагаемым злоумышленником работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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