Задержан подозреваемый в убийстве подростка в Пензе
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девочки-подростка, тело которой обнаружили в лесополосе в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Отмечается, что задержанный является жителем села Засечное Пензенского района, он 1978 года рождения.
В настоящее время с предполагаемым злоумышленником работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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