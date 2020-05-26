Токаев наградил посмертно полицейских, погибших после наезда на блокпост в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил двух сотрудников полиции, погибших в результате наезда на блокпост под Алматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

25 мая водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения въехал в блокпост на въезде в Алматы, где действует режим карантина. В результате один полицейский погиб на месте, еще один получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Токаев подписал указ о посмертном награждении «за образцовое исполнение служебного долга и активное участие в обеспечении правопорядка» инспектора службы полка патрульной полиции Жараса Жангазиева и полицейского полка Дастана Абдыканова.