Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

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Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Четвертой жертвой стала женщина 1953 года рождения, скончавшаяся от тяжелой травмы головы после падения на нее ветки дерева.

Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Екатеринбурге погиб рабочий при падении строительного крана. Вторая трагедия произошла в городе Арамиль, где на мужчину упала оторвавшаяся с крыши здания кровля. Третий мужчина погиб от удара железными воротами, которые были снесены порывом ветра. Количество пострадавших уточняется. Ветер повалил двадцать деревьев и сорвал крыши с десяти зданий. Без света осталось более 100 тысяч человек.

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