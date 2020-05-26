Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Четвертой жертвой стала женщина 1953 года рождения, скончавшаяся от тяжелой травмы головы после падения на нее ветки дерева.
Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра в Екатеринбурге погиб рабочий при падении строительного крана. Вторая трагедия произошла в городе Арамиль, где на мужчину упала оторвавшаяся с крыши здания кровля. Третий мужчина погиб от удара железными воротами, которые были снесены порывом ветра. Количество пострадавших уточняется. Ветер повалил двадцать деревьев и сорвал крыши с десяти зданий. Без света осталось более 100 тысяч человек.
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