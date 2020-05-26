Свыше 71 тысячи случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Мексике

В Мексике положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили за сутки 454 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

Общее число выявленных случаев заболевания возросло до 71 105 граждан. Активными случаями, по словам Аломиа, считаются 14 020 пациентов.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 239 человек. Общее число летальных исходов за время пандемии поднялось до 7 633 умерших.

Первый случай заболевания был выявлен 28 февраля. На данный момент еще 641 человек находится под подозрением на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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