Более 1,4 тысячи случаев заражения выявлено в Якутии

В Якутии положительный результат анализов на коронавирус получили за сутки 88 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава региона Айсен Николаев уточнил, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 1 445 граждан.

Он отметил, что 67 положительных тестов на COVID было выявлено в городе Якутске.

Николаев подчеркнул, что при этом от заболевания излечились 594 пациента, 48 человек также были выписаны из больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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