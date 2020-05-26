В столице во вторник ожидается до +19°С

В Москве во вторник, 26 мая, ожидается облачная погода, местами возможен дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так днем воздух прогреется до +17°С — +19°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +8°С — +10°С. Ветер сменит направление на северо-восточный с переходом на западный.

Атмосферное давление будет находиться на отметке 757 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.