Залы для посетителей открывают в японских McDonald's
В Японии рестораны McDonald's откроют залы для посетителей, возобновив работу в обычном режиме. Об этом сообщается на японском сайте компании.
К обычному режиму работы ресторана вернуться свыше тысячи предприятий сети, которые расположены в столичном регионе и северной префектуре Хоккайдо.
В рамках профилактических мер в залах будет снижено число посадочных мест, на полу будет нанесена разметка, которая поможет посетителям соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, кассы будут защищены специальной пленкой.
Также рестораны будут закрыты в период с 23.00 до 05.00 до 8 июня.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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