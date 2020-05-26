Залы для посетителей открывают в японских McDonald's

В Японии рестораны McDonald's откроют залы для посетителей, возобновив работу в обычном режиме. Об этом сообщается на японском сайте компании.

К обычному режиму работы ресторана вернуться свыше тысячи предприятий сети, которые расположены в столичном регионе и северной префектуре Хоккайдо.

В рамках профилактических мер в залах будет снижено число посадочных мест, на полу будет нанесена разметка, которая поможет посетителям соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, кассы будут защищены специальной пленкой.

Также рестораны будут закрыты в период с 23.00 до 05.00 до 8 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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