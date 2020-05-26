Очное проведение выпускных предложили перенести, а не отменять
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В Госдуме предложили не отменять очные выпускные, а перенести их проведение. Об этом сообщает РИА «Новости».
С соответствующим предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Свое предложение он изложил в письме и направил его главе Минпросвещения России Сергею Кравцову.
Депутат отметил, что выпускные можно будет провести, когда это позволит эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе.
Зайцев также рассказал о поступающих просьбах пересмотреть решение о проведении выпускных в очной форме от учащихся общеобразовательных школ.
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