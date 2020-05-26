Украинский телеведущий назвал «никаким» население страны

Украинский телеведущий Остап Дроздов высказался о беспринципности украинского народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналист отметил, что украинский народ является «паскудным и орусевшим». По его мнению, граждане Украины «испорчены технологиями Кремля».

Он также выразил мнение, что эволюция сделает население страны «бесталанным, беспринципным, не тщеславным, никаким».

«Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского», — сказал Дроздов.

Телеведущий также подчеркнул, что украинцы свыклись с «длительной оккупацией», а также перестали стремяться к «построению своего национального пространства».