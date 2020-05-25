Bloomberg: Швеция столкнулась с масштабным кризисом из-за отказа от карантина

Швецию постиг масштабный экономический кризис, несмотря на отказ властей от введения карантина из-за коронавируса, пишет Bloomberg.

По данным агентства, уровень безработицы в Швеции без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, что оказалось выше прогнозов. В дальнейшем этот показатель может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.

Также в стране могут в ближайшее время значительно упростить процедуру увольнения сотрудников. Эта инициатива вызвало сильное недовольство у оппозиции и профсоюзов, некоторые партии заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину в случае ее принятия.

На сегодняшний день в стране зафиксировано более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли свыше 4 тыс. пациентов. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные из других скандинавских стран — Норвегии, Дании и Финляндии.

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