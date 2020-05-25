Рассмотрение жалобы основателя проекта «Омбудсмен полиции» отложено
Московский городской суд отложил рассмотрение жалобы защиты основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова на его арест, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Жалоба будет рассмотрена 27 мая, отметили в суде.
Заседание было перенесено из-за того, что в суд не поступила отправленная Воронцовым из следственного изолятора апелляционная жалоба, заявил его адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее сообщалось, что основатель проекта «Омбудсмен полиции» был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. Воронцова заключили под стражу на два месяца, до 6 июля.
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