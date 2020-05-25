ВОЗ: мир может столкнуться со вторым пиком первой волны пандемии COVID-19

Человечество достигло только середины первой волны распространения COVID-19, очередной пик пандемии вполне вероятен, передает «Интерфакс» заявление руководителя программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.

«Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы — прямо в середине первой волны <...> Мы можем получить второй пик в этой волне: такое происходило с пандемиями в прошлом», — сказал Райан.

Он пояснил, что новый пик возможен благодаря активному распространению вируса в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

По его словам, временное сокращение прироста заболеваемости не означает, что данная тенденция сохранится в дальнейшем.

Также Райан отметил, что миру придется в будущем готовиться и ко второй волне распространения инфекции, которая может совпасть с сезонным гриппом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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