На мужчину с коронавирусом, заселившегося в хостел, завели уголовное дело
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На мужчину, зараженного коронавирусом, завели уголовное дело после того, как он заселился в московский хостел и заразил двух постояльцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.
«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — заявили в прокуратуре.
По информации ведомства, мужчина должен был проходить лечение от COVID-19 на дому, однако указал ложный адрес своего проживания и поехал в хостел. Сотрудникам учреждения зараженный о своем диагнозе не сообщил.
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