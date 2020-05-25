На мужчину с коронавирусом, заселившегося в хостел, завели уголовное дело

На мужчину, зараженного коронавирусом, завели уголовное дело после того, как он заселился в московский хостел и заразил двух постояльцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — заявили в прокуратуре.

По информации ведомства, мужчина должен был проходить лечение от COVID-19 на дому, однако указал ложный адрес своего проживания и поехал в хостел. Сотрудникам учреждения зараженный о своем диагнозе не сообщил.

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