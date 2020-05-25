Илон Маск изменил имя сына из-за законов штата Калифорния
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск и его подруга певица Граймс были вынуждены изменить имя сына X Æ A-12 на X Æ A-Xii из-за местных законов Калифорнии. Об этом спутница Маска написала в своем Instagram.
«X Æ A-Xii», — назвала Граймс новое имя мальчика и отметила, что «выглядит, честно говоря, даже лучше».
Согласно калифорнийским законам в имени ребенка не могут присутствовать цифры, поэтому семья решила заменить число 12 в имени младенца аналогичным буквенным обозначением.
Всего у предпринимателя и изобретателя шесть детей, пять из них от первой жены — писательницы Джастин Маск.
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