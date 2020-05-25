Путин назначил посла в Дамаске своим спецпредставителем в Сирии
Президент Россиии Владимир Путин назначил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирии Александра Ефимова своим специальным представителем по развитию отношений с этой страной. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой», — говорится в документе.
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Александр Ефимов находится в должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирии с октября 2018 года, до этого представлял интересы России на аналогичном посту в ОАЭ.
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