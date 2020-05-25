В АТОР рассказали о реакции туристов на призыв Мишустина отказаться от заграничных отпусков

Призыв премьер-министра России Михаила Мишустина воздержаться от поездок за границу вызвал тревогу у туристов. Об этом «Газете.Ru» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Я могу сказать, что это заявление вызвало достаточно тревожную реакцию у туристов. Нам буквально сразу же стали писать люди с вопросами. У этого заявления очень важно понимать сроки, а любые прогнозы сейчас абсолютно бессмысленны, потому что никакого снятия ограничений не было. Даты [снятия ограничений] не ясны, порядок открытия авиасообщения тоже. Единственное, что мы сейчас видим, — что люди встревожены», — сказала она.

Ломидзе добавила, что заявление премьера требует дополнительных пояснений со стороны правительства.

«О каких сроках идет речь? Что значит: рекомендовано не выезжать за границу? Куда сейчас можно выехать?», — задалась вопросами глава АТОР.

Ранее Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж.

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться», — сказал он.

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