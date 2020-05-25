В Африке число случаев коронавируса превысило 110 тысяч

В Африке число случаев коронавируса достигло 110 906, пишет ВОЗ.

Отмечается, что скончались 3 300 человек.

На первом месте по распространению коронавируса находится ЮАР (22 583 заражения и 429 смертей), на втором — Египет (16 513 заражений и 735 смертей), на третьем — Алжир (8 306 заражений и 600 смертей), на четвертом — Нигерия (7 839 заражений и 226 смертей), на пятом — Марокко (7 429 заражений и 198 смертей).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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