Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян пока не планировать отдых за рубежом из-за угрозы завоза коронавируса, пишет ТАСС.

«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — сказал Мишустин.

Глава правительства посоветовал гражданам провести отпуск внутри страны.

В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3633 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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