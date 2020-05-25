В Ленобласти свободна половина коек для пациентов с коронавирусом

В Ленинградской области стационары для пациентов с коронавирусом свободны на 50%, пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«Ленинградской области удается удержать резерв коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями на уровне 50%», — сказали в правительстве.

Отмечается, что в больницах находятся 1370 пациентов, из которых коронавирус подтвердился у 459 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 54 заразившихся.

В Ленинградской области коронавирусом заразились 2495, выздоровели 1026, скончались девять человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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