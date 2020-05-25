Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что «сия беда минет», пишет агентство БелТА.

«При этом мы должны держать в уме вторую волну... А может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается.

В Белоруссии коронавирусом заразились 36 тысяч, скончались 199 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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