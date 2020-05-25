Патриаршие пруды вошли в китайский список самых загадочных мест России

Китайские СМИ восхитились бескрайними просторами и великолепными пейзажами России, а также отметили наличие большого числа «загадочных» мест в стране. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местный портал.

Так, к наиболее таинственным они причислили Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии и Телецкое озеро на Алтае.

Автор также упомянул Васюганские болота в Западной Сибири как одни из самых больших болот в мире, а также гору Холатчахль на Урале, которую порой называют «горой мертвецов». Именно там в 1959 году пропала группа Дятлова.

В блоге также фигурирует Плещеево озеро, которое располагается в Переславле-Залесском. В материале отмечается, что местные жители считают его опасным и таинственным местом.

Кроме того, в список наиболее «загадочных» мест России попали Патриаршие пруды в Москве. Именно там разворачивается действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

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