В Петербурге число вылечившихся от коронавируса превысило 3,5 тысячи

В Санкт-Петербурге от коронавируса вылечились 3 590 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на городской оперштаб.

Днем ранее этот показатель составлял 2 859.

Всего в городе заразились 13 713, выздоровели 138 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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