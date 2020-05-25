Эпидемолог рассказал, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 в России

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что процесс может растянуться от полугода до девяти месяцев, потому что население не может получить препарат в один момент.

В России выявлено 353 тысячи заражений коронавирусом, скончались 3633 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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