Каждый третий заразившийся COVID-19 в России уже выздоровел

Количество выздоровевших пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 118 798 человек, за минувшие сутки вылечились 5 499 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе уточнили, что доля выписанных пациентов от общего числа заразившихся в стране на сегодняшний день составляет 33,6%.

По состоянию на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19. 11 марта вспышка нового коронавируса была объявлена ВОЗ пандемией.

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