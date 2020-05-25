В результате перестрелки на юге Москвы ранены два человека

Количество пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе в Москве возросло до двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями. Предположительно, в них стреляли охотничьими боеприпасами.

Информатор также добавил, что всего по итогам конфликта следствие задержало восемь человек. Их проверяют на причастность к преступлению. До этого сообщалось о девяти задержанных.

Перестрелка произошла вечером 24 мая на автостоянке рядом с жилым комплексом «Ясный». В вооруженном конфликте участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват». Установлено, что как минимум четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга.

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