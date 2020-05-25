Еще 388 человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

За последние сутки от коронавируса в Подмосковье вылечились еще 388 человек, в общей сложности — 5908. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что все выздоровевшие пациенты были выписаны после получения отрицательных тестов на COVID-19.

По состоянию на 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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