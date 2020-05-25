Роскачество выяснило, как масочный режим соблюдают в магазинах

В магазинах Москвы и Белгорода в целом работники и покупатели соблюдают масочный режим, введенный из-за коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роскачества.

Отмечается, что продавцы ранее получили рекомендации, разработанные Минпромторгом России.

«Специалисты Роскачества решили выяснить, соблюдается ли гражданами масочный режим и следуют ли продавцы рекомендациям Минпромторга, проведя мониторинг в магазинах 15 торговых сетей», — говорится в сообщении.

Речь идет о магазинах в Москве и Белгороде.

По данным Роскачества, продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры.

Тем не менее, в ряде магазинов отсутствовали объявления о необходимости носить маски, но предупреждения озвучивались по громкой связи.

По состоянию на 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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