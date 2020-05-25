Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.

«У нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — рассказала Ярославская.

Омбудсмен отказалась раскрыть детали, сославшись на некоторые «этические моменты», о которых она не может сказать по просьбе участников процесса.

В декабре в СМИ появилась информация о пятилетней девочке, которая с рождения жила в столичном роддоме, так как мать считает ребенка неизлечимо больным. Девочка действительно родилась недоношенной и попала в отделение патологии новорожденных, но, по данным СМИ, уже через несколько месяцев ее здоровью ничего не угрожало. При этом мать оплачивала проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.