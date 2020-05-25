Метеорологи ожидают засуху на юге России

На юге России до сих пор существует риск засухи, так как дожди в мае напитали только верхний слой почвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, на юге и в умеренных широтах зимой также почти не было талой воды, это стало еще одной причиной того, что почвы недостаточно увлажнены.

За первые два месяца в Краснодарском крае выпало 42% от нормы осадков, в Ставрополье — 30-32%.

«Осадки, которые прошли в первой декаде и во второй декаде мая, приводят к тому, что пахотный слой пополняется влагой, но продуктивная влага в метровом слое почти не увеличивается», — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что летом в антициклональный период может не выпадать осадков 8-10 дней.

По словам метеоролога, о засухе в ряде регионов страны можно будет говорить в конце июня.

«Но в сложившейся ситуации риск есть из-за того, как я уже говорил, что запасов влаги на глубине до метра нет. Если будут выпадать осадки, пусть немного, периодически, то может быть все нормально», — подчеркнул Вильфанд.

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