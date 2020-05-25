Заммэра Москвы раскрыл детали следующего этапа снятия ограничений в городе

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в столице необходимо открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг, передает РИА «Новости».

Он отметил, что непродовольственная торговля очень важна для экономики, поскольку в ней занято большое число людей.

«Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство», — сказал Ефимов.

По его словам, промышленности невыгодно работать «на склад», она начинает ощущать нехватку оборотных средств. Поэтому в настоящее время московские власти работают «над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», подчеркнул Ефимов.

Заммэра также сообщил, что следующая на очереди — сфера бытовых услуг, в которой традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в столице.

Ранее сообщалось, что с 25 мая в городе возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг «Мои документы» и каршеринга.