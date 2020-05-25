Вильфанд назвал сроки возвращения майской погоды в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в европейскую часть России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 25 мая и 26 мая в этой части России будут «наблюдаться температуры от 15°С до 18°С», а «со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять».

Синоптик подчеркнул, что это «уже майская погода». При этом «давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет», указал специалист.

«Среду надо будет ещё перетерпеть, в четверг температура будет уже 18–20°С, а в выходные 20–22°С. Тепло сохранится до конца недели», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он сообщил, что дневная температура на юге России повыситься на 7–8°С, дневные температуры ожидаются порядка 25–28°С.

«В Сибири в среду начнётся понижение температуры. Сейчас она на на уровне 23—30°С, а со среды будет 18—20°С», — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что на Азиатской и Европейской частях страны погода «будет выравниваться», «становится нормальной для этого периода».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

— Жителям Москвы и Подмосковья пообещали экстремальную жару летом