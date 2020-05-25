Прокуратура и СК начали проверку по факту пожара в больнице в Приморье

Прокуратура начала проводить проверку по факту пожара в больнице Партизанска Приморского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

По его словам, сейчас по сообщению о возгорании осуществляется «доследственная проверка, ход и результаты которой также поставлены на контроль прокуратурой края».

Кроме того, как рассказал агентству представитель СУ СК по региону, по факту данного происшествия следователи также начали доследственную проверку.

Ранее стало известно, что в Партизанской городской больнице №1 на улице Ленинская загорелась кровля приемного покоя. По предварительным данным, из здания медучреждения были эвакуированы 74 человека, в том числе 18 сотрудников. Пожар уже локализован. По информации Минздрава Приморского края, пострадавших при пожаре в больнице нет.

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