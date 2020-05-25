В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
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Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Как стало известно, возгорание случилось в 21.40 (мск) 24 мая на открытой территории отходов лесопиления.
«На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели отходы лесопиления», — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, в тушении пожара задействованы 21 человек и 12 единиц техники.