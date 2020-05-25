Почти 15 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 14 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.30 мск, в Домодедово отменено восемь рейсов.

При этом во Внуково отменено четыре рейса.

Кроме того, в Шереметьево задержано два рейса.

Однако в Жуковском отмененных или задержанных рейсов нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.