У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 22.53 мск. Эпицентр землетрясения находился в 94 км к северу от столицы Новой Зеландии Веллингтона. Очаг находился на глубине 60 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

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