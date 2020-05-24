Дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы на юге Москвы

Уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве возбудили после перестрелке на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного глава СК России Юлию Иванову.

По ее словам, возбуждено уголовно дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы на автомобильной парковке на Каширском шоссе пострадал один человек.

Перестрелка произошла вечером 24 мая в жилом комплексе «Ясный». В вооруженном конфликте участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват». На данный момент задержаны три человека.

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