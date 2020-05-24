Один человек ранен во время перестрелки на юге Москвы

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве заявило, что в результате перестрелки на Каширском шоссе на юге Москвы ранен один человек. Об этом сообщает ТАСС.

«По факту ранения мужчины в результате стрельбы на юге Москвы проводится доследственная проверка», — рассказали в СК.

Там добавили, что мужчина получил ранение во время стрельбы на территории автомобильной парковки вблизи жилых домов на Каширском шоссе.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, устанавливается полная картина произошедшего.

Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Ясный» произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись. В перестрелке участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват». На данный момент задержаны три человека.

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