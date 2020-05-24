Минздрав Башкирии опроверг, что медсестер больницы изолировали в морге

Минздрав Башкирии опроверг информацию, что двух медсестер одной из региональных больниц изолировали на ночь в морге из-за подозрений в заражении коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати. Ключ от помещения был у них, и они вполне имели возможность оттуда выйти», — заявили в минздраве.

В ведомстве заявили, что изолятор располагался в одном здании с патологоанатомическим отделением, однако не находился в морге.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что двух медсестер Архангельской центральной районной больницы в республике Башкирия насильно на ночь закрыли на изоляцию по коронавирусу в морге.

Полиция занимается расследованием инцидента.