Администратора паблика «Омбудсмен полиции» заподозрили в распространении порно

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова заподозрили в распространении порнографии, передает РИА «Новости» слова его адвоката Максима Пашкова.

«Сотрудники правоохранительных органов провели якобы следственные действия, и установили, что кто-то размещал в этом паблике порнографию. Так как Худяков был одним из администраторов, его задержали», — сказал адвокат.

Он отметил, что заявление на администратора написала одна из участниц его группы во «ВКонтакте». Девушка заявила, что в 2018 году в паблике разместили ее интимные фотографии.

Ранее стало известно, что другой администратор и основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. Воронцова заключили под стражу на два месяца, до 6 июля.

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