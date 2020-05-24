В Псковской области пропала трехлетняя девочка

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте СК России.

По предварительным данным, ребенок пропал вечером 23 мая в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе. Она была одета в розовое платье, бордовые колготки и розовые сандалии.

По факту случившегося организована доследственная проверка, на место происшествия в тот же вечер выехал руководитель регионального следственного управления.

На данный момент в поисках девочки принимают участие следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры.

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