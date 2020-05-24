Почти 50 жилых домов подтопило за сутки в четырех регионах России

За минувшие сутки 49 жилых домов в четырех регионах России оказались подтоплены из-за паводка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Пострадали дома в 12 населенных пунктах Коми, Татарстана, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, отметили в экстренных службах. Там добавили, что 43 дома были подтоплены в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

По данным экстренных служб, всего в России в зоне подтопления находятся 460 жилых домов в 14 регионах. Кроме того, из-за паводков от внешнего мира отрезаны 25 населенных пунктов.

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