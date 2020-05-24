В Петербурге МЧС в третий раз продезинфицировало железнодорожные вокзалы

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС в третий раз продезинфицировали железнодорожные вокзалы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«Завершилась третья «волна» дезинфекций железнодорожных вокзалов Северной столицы», — сказали в МЧС.

Отмечается, что были обработаны здания вокзалов, перроны, служебные помещения, входы, лифты, лестницы и места общего пользования.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 13 339, выздоровели 3 452, скончались 133 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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