В Белоруссии число заражений коронавирусом превысило 36 тысяч

В Белоруссии число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 954, достигнув 36 198, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что выписались 14 155, умерли 199 человек. В стране проведены 450 тысяч тестов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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