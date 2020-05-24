Эпидемиолог рассказал, когда можно будет снимать ограничения по коронавирусу

В России ограничения по коронавирусу можно будет снимать, когда иммунитет к заболеванию выработается у 60-70%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного эпидемиолога министерства здравоохранения Николая Брико.

«60-70% — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц... Тогда можно с большей уверенностью снимать ограничительные мероприятия», — сказал Брико.

Эпидемиолог добавил, что не имеет смысла ждать, пока население переболеет естественным путем — для достижения заявленного уровня иммунитета необходима вакцина.

Ранее сообщалось, что в ходе московского тестирования на антитела иммунитет подтвердился у 12% из 50 тысяч людей, сдавших анализы.

В России выявлено почти 336 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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