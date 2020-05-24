Радужную пленку заметили в Москве-реке на западе столицы

В подмосковном Красногорске на участке Москвы-реки было замечено радужное пятно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так в МЧС по Московской области отметили, что радужная пленка длинной около 500 метров была расположена вдоль береговой линии реки Банька в районе Павшинской поймы. Также куски пятна неизвестного происхождения были зафиксированы вдоль береговой линии реки Москвы размером 30 на 10 метров.

В МЧС уточнили, что сообщения о радужном пятне на поверхности реки поступили еще в четверг, 21 мая.

Спасателями были установлены специальные ограждения, которые препятствуют дальнейшему распространению пятна. Само пятно засыпали нефтепоглощающим сорбентом, работы по его устранению будут продолжены 24 мая.

В Министерстве экологии Подмосковья заявили агентству, что среди версий о причинах возникновения пятна прорабатываются незаконный слив сточных вод, а также сброс топлива с корабля.