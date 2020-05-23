В «Оппозиционной платформе» назвали акцию у офиса Медведчука попыткой запугивания

В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» отреагировали на акцию под стенами офиса их депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает сайт партии.

В «Оппозиционной платформе» заявили, что нападение на офис является «попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию» партии насчет внешнего управления Украиной со стороны США. Кроме того, там считают, что акция была попыткой запугать сторонников партии, «которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Ранее СМИ распространили сообщения о взрыве около офиса Медведчука в Киеве. Однако киевская полиция опровергла их. В правоохранительных органах заявили, что возле офиса Медведчука проходила акция протеста, участники которой зажгли файеры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция Киева опровергает сообщения о взрыве около офиса Медведчука

— СМИ сообщают о взрыве около офиса Медведчука в Киеве